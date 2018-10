Review ASUS Zenfone 5Z ZS620KL

Categoria: telefoane Articol scris de Cristi

Introducere

ASUS Zenfone 5Z ZS620KL este cel mai bun exemplu în ceea ce privește experiența acumulată de compania taiwaneză în fabricarea terminalelor mobile. Rafinat, cu o carcasă luxoasă și un hardware fără reproș, ASUS Zenfone 5Z se bate de la egal la egal cu orice alt telefon de top sau flagship (dacă preferați termenul acesta).

Ecranul merge din margine în margine, ocupând un procent de aproximativ 90% din suprafața frontală. În partea frontală, panoul prezintă un decupaj, un „breton” după cum îi spun unii utilizatori, spațiul fiind ocupat de difuzorul telefonului, de camera foto frontală și de un senzor de proximitate. Nu știm cine este furnizorul panoului, dar apreciem că este vorba de ecran scump, dedicat terminalelor high-end. Formatul 18:9 aduce o serie de avantaje. Atât ecranul cât și partea din spate a telefonului este acoperită cu sticlă, care-i conferă un aspect luxos, foarte fin. Dezavantajul ar fi că sticla, oricât de rezistentă ar fi, se poate sparge. În rest, telefonul este mai ușor de ținut în mână, intră mai ușor în buzunar, iar imaginea este mai lată, cuprinzând mai mult din peisaj.

În partea inferioară a telefonului găsim un conector audio de 3.5mm pentru căști obișnuite și un port USB 3.1 Type C pentru transferul de date și încărcarea acumulatorului. Perforațiile de la bază sunt făcute pentru a distribui mai bine sunetul difuzorului multimedia.

Laterala dreaptă este rezervată pentru cele două butoane de volum și pentru butonul on/off. Butoanele sunt perfect amplasate pentru a fi acționate cu degetul mare de la mâna dreaptă. Pe laterala stângă avem tăvița pentru cardul nanoSIM și pentru cardul de memorie microSD. Dacă veți utiliza două SIM-uri va trebui să renunțați la cardul de memorie, tăvița având două sloturi și nu trei așa cum se putea găsi la unele modele Zenfone 4.

Spatele

Pe partea din spate vom observa din primul moment sticla de se întinde din margine în margine, dar și grupul de camere fotoieșit ușor în relief. Imediat sub camere este amplasat blițul multi-color, format din mai multe tipuri de LED-uri și senzorul de amprente.

Pagina anterioaraPagina urmatoare