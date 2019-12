ROG Phone II este disponibil acum în edițiile Ultimate și Strix

Republic of Gamers vine pe piața locală cu două variante ROG Phone II disponibile la prețuri mai accesibile.Cele două ediții recente, din gama de top, împing mai departe limitele hardware, oferindu-le utilizatorilor putere, viteză și capacități de stocare fără rival. ROG Phone II Ultimate Edition dispune de o capacitate imensă de memorie RAM de 12GB și de 1TB spațiu de stocare, în timp ce Strix Edition oferă 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare.

Cea mai puternică platformă mobilă din lume

Având la bază cel mai rapid procesor din lume Qualcomm Snapdragon 855 Plus, tactat la 2,96 GHz, și suport din partea unei baterii imense de 6000 mAh – completate de sistemul de răcire GameCool II cu camere de vapori – telefonul le permite utilizatorilor să nu apeleze la compromisuri când vine vorba de viteză și performanță.

Ecranul ultra-rapid AMOLED 10-bit HDR cu 120 Hz / 1 ms de pe ROG Phone II oferă o acuratețe a culorilor Delta-E<1 și latențe la atingere fără rival pentru performanțe în gaming, în timp ce designul cu încărcare laterală le oferă jucătorilor controlul complet cu tehnologia îmbunătățită AirTrigger II.

Tehnologia Dual Surrounding Vibration, difuzoarele duale frontale, conectorul audio de 3,5mm și cele patru microfoane noi cu atenuarea zgomotului extind experiența captivantă a lui ROG Phone II dincolo de ecran, prin sunet și răspunsul prompt la comenzile tactile.

Gamă extinsă de accesorii

Pentru experiența supremă de gaming, ROG Phone II poate fi extins cu o gamă unică de accesorii, precum Mobile Desktop Dock, TwinView Dock II, Lighting Armor Case. Noul ROG Kunai Gamepad furnizează un gamepad cu controale fizice în stilul consolelor. Accesoriul este format din trei componente: ROG Kunai Bumper, Controlerele ROG Kunai și ROG Kunai Holder. Controlerele Kunai cu două părți pot fi atașate la ROG Kunai Holder pentru a crea un gamepad de sine stătător sau pot fi combinate cu Kunai Bumper pentru a adăuga controale fizice de gamepad la ROG Phone II.

Preț și disponibilitate

Ediția ROG Phone II Strix va fi disponibilă pe piața românească în luna decembrie 2019, prețul fiind de aproximativ 3500 lei (taxe incluse).

Specificații principale pentru noile ediții ROG Phone II

Procesor Platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 855 Plus 2.96GHz cu procesor pe 7nm, 64-bit octa-core GPU Qualcomm Adreno 640 UI Android Pie cu noua interfață ROG UI Ecran Ecran 6.59-inchi 19.5:9 (2340 x 1080) 120Hz/1ms AMOLED 10-bit HDR

Luminozitate 600nits pentru vizibilitate în lumină solară

Delta E < 1

Suport DCI-P3, rată de contrast 500.000:1, ecran AMOLED cu sticlă Corning Gorilla 6

Filtru lumină albastră Blue-light pentru protecția ochilor

Suport Always On

Panou capacitiv multitouch în 10 puncte (suport tactil pentru mănuși) Dimensiuni 170,99 x 77,6 x 9,48 mm Greutate 240g Baterie 6000mAh Memorie Strix Edition: LPDDR4 8GB RAM

Elite și Ultimate Edition: LPDDR4 12GB RAM Stocare Strix Edition: UFS 3.0 128GB

Elite Edition: UFS 3.0 512GB

Ultimate Edition: UFS 3.0 1TB Senzori Senzori de amprente în ecran, recunoaștere facială, senzor de accelerație, busolă electronică, giroscop, senzor de proximitate, senzor de câmp magnetic, senzor de lumină ambientală, senzor ultrasonic pentru AirTrigger II și apăsare, vibratoare duale Tehnologie wireless Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Qualcomm

Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0 (EDR + A2DP), suportă Qualcomm aptX, aptX HD și aptX Adaptive, NFC

Edițiile Ultimate și Elite: Suport pentru display wireless WiGig (802.11ad/60GHz Wi-Fi)

2×2 MIMO 4G LTE cu modem integrat Qualcomm Snapdragon; X24 LTE

Strix Edition: 4G LTE download până la 1Gbps (Cat 16)

Elite Edition: 4G LTE download până la 1.2Gbps (Cat 18)

Ultimate Edition: 4G LTE până la 2.0Gbps (Cat 20) GPS Suportă GPS(L1+L5), GLO, BDS, GAL(E1+E5a), QZSS(L1+L5) Porturi I/O Lateral:

Custom USB-C

Suportă USB 3.1 Gen 1 / DP 1.4 (4K) / încărcare rapidă (PD 3.0) (30W)

Încărcare directă 30W ROG HyperCharge

Parte inferioară:

USB-C

Suportă USB 2.0 / încărcare rapidă (PD3.0) (30W) / încărcare directă

Conectori căști 3.5mm Camera frontală 24MP Camera principală 48MP + 13MP (unghi larg 125°) Activare vocală Da Difuzoare Două difuzoare stereo frontale cu DTS:X Ultra

Difuzor stereo cu amplificator inteligent dual NXP TFA9874 pentru efect sonor mai puternic, captivant, cu mai puține distorsiuni NFC Suportat

