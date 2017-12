Samsung Galaxy Tab Active2 se adresează mediului de afaceri

Samsung lansează Galaxy Tab Active2, o nouă tabletă pentru mediul de business, cu design rezistent. Galaxy Tab Active2 contribuie la transformarea digitală a piețelor verticale, precum industria transporturilor, a siguranţei publice şi a industriei prelucrătoare. Noul produs oferă o gamă variată de funcţii, precum integrarea datelor biometrice, multi-window şi S Pen, îmbunătăţind productivitatea.

Tableta Samsung Galaxy Tab Active2 deţine certificare MIL-STD-810, care confirmă durabilitatea tabletei sub presiuni excesive, temperaturi ridicate, medii ostile, vibraţii sau căderi bruşte. Tableta Galaxy Tab Active2 dispune de o carcasă de protecţie împotriva şocurilor produse de la 1.2m înălţime, rezistenţă la apă şi praf, certificată IP68 şi un ecran tactil mai bun, care permite utilizarea tabletei cu mănuşi sau mâinile umede. Aceste caracteristici asigură o mai bună durabilitate în condiţii extreme, cu un design simplu şi o interfaţă care permite utilizarea tabletei cu o singură mână.

Samsung Galaxy Tab Active2 are la bază un chipset Exynos 7 Octa 7880, octa-core, cu nuclee ARM Cortex-A53 pe 64 biți. Acceleratorul grafic este un Mali-T830 MP3. Chipsetul este fotolitografiat pe 14 nanometri, unul dintre cele mai fine procese industriale de producție a chipurilor. Utilizatorii vor aprecia prezența celor 3GB de memorie RAM și a memorie flash de 16GB. Tableta dispune și de conectivitate LTE, încărcare facilă şi rapidă cu un control eficient al bateriei mai multor dispozitive şi pini de semnal suplimentar pentru conectarea opțională la tastatură.

Samsung Galaxy Tab Active2 oferă companiilor soluţii îmbunătăţite de securitate, compatibile cu platforma de protecţie și autentificare biometrică Knox, inclusiv un scaner cu amprentă digitală. Samsung Galaxy Tab Active2 va fi disponibil începând cu octombrie 2017 pe pieţele selectate.

