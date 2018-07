Un ecran uriaș și un dans – într-un clip viral cu telefoane Zenfone 5

ASUS, trupa OK Go și Ian Eastwood au colaborat pentru un clip video futurist, ce scoate în evidență principale funcții AI ale telefoanelor ZenFone 5, într-un mod cu totul neconvențional. Dansatorul Ian Eastwood a dansat într-un costum creat din 89 de telefoane ZenFone 5, iar solistul OK Go, Damian Kulash, a regizat un alt clip senzațional.

ASUS a lansat online un videoclip viral ce evidențiază designul, camerele foto duale și funcțiile AI ale telefoanelor ZenFone 5. Regizat de Damian Kulash, solistul grupului rock american OK Go, și avându-l ca actor principal pe coreograful și dansatorul Ian Eastwood din grupul Young Lions, videoclipul reunește 1228 de telefoane ZenFone 5.

Clipul video a fost produs de compania Park Pictures, câștigătoare a premiilor Oscar și Emmy. În acest material, Ian Eastwood dansează într-un costum creat din 89 de telefoane ZenFone 5, în fața unui ecran video format din nu mai puțin de 1139 de aparate. Nu au fost folosite crome și nici efecte grafice speciale, toate imaginile fiind programate să fie afișate live pe telefoane.

Formația OK Go, multiplă câștigătoare a premiilor Cannes Lion, a lucrat pentru prima dată cu ASUS pentru evenimentul de lansare al telefonului Zenfone 5 de la Mobile World Congress, în februarie 2018, cântând la petrecerea exclusivă organizată după eveniment.

Dansatorul Ian Eastwood a fost selectat de către regizor pentru această sarcină solicitantă din punct de vedere fizic -– costumul cântărea peste 16Kg.

„Se simte literalmente ca un șorț de plumb pe care-l purtați când faceți o radiografie cu raze X, cu excepția faptului că se află pe tot corpul,” a declarat coregraful.

Colaborarea dintre ASUS și OK Go poate fi urmărită în clipul de mai jos:

În spatele scenei

Un clip video suplimentar, filmat în spatele scenei, ne arată echipa și efortul incredibil ce a stat la baza creării celui mai nou clip ZenFone 5. Vizitatorii pot afla mai multe despre secvențele de coregrafie, modul de realizare a modelului 3D, felul în care a fost creat costumul și să privească cum au fost legate toate acestea într-un clip incredibil, totul fiind inspirat de ZenFone 5 și camerele AI ce gândesc pentru tine. Legăturile către clipurile video sunt incluse mai jos, alături de imaginile din spatele scenei.