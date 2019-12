Xiaomi Redmi Note 8T vine cu o cameră foto cvadruplă

Telefoanele inteligente cu grupuri de două, trei sau chiar patru camere foto coboară spre zona entry-level, adică spre zona de preț accesibilă celor mai mulți dintre noi.

Cel mai recent smartphone Redmi are o cameră cu înaltă rezoluție de 48 megapixeli și permite încărcare rapidă și permite încărcarea rapidă cu un adaptor de 18W. În partea frontală, telefonul dispune de o cameră de 13 megapixeli pentru fotografii selfie, cu diafragmă f/2.0 și tehnologie AI încorporată. Camera frontală include și o funcție pentru selfie panoramic.

Protejat cu sticlă Gorilla Glass 5

Telefonul este echipat cu un ecran cu diagonala de 6,3 inchi, cu un design curbat spre margini pentru o imagine care dă impresia că se extinde mai mult. Sticla Corning Gorilla Glass 5, montată atât pe ecran cât și în partea din spate, asigură o suprafață fină, plăcută la atingere și reprezintă un punct slab pe care-l veți conștientiza după ce scăpați telefonul din mână. Utilizatorii care achiziționeazǎ Redmi Note 8T în perioada 28 noiembrie – 31 decembrie 2019, din rețeua oficială a distribuitorilor și partenerilor autorizați Xiaomi din România, vor beneficia gratuit de schimbarea ecranului în caz de spargere, în primele 6 luni de la data cumpărării, direct la ESD, centrul de service autorizat Xiaomi. Înlocuirea se poate face o singură dată.

Platformă Qualcomm Snapdragon 665

Redmi Note 8T integrează platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 665, specifică mai degrabă zonei mainstream și este alimentat de o baterie de 4000mAh. Încărcarea se face printr-un port USB 3.0 Type C, ce oferă o durabilitate mai mare. Un alt lucrul demn de menționat este funcția de curățare automată a difuzorului, disponibilă prin OTA, ce elimină particulele de praf și alte impurități, prin impulsuri sonice de joasă frecvență.

Redmi Note 8T va fi disponibil în 3 variante: 3GB RAM + 32GB Stocare, 4GB RAM + 64GB Stocare, și 4GB RAM + 128GB Stocare, începând de la prețul de 859 lei.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

VN:F [1.9.22_1171]