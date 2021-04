Bratara Mi Smart Band 6 a fost lansata la nivel global

Xiaomi a lansat mai multe produse inteligente pentru 2021, atât pe segmentul wearable, cât și pe cel pentru casă. Compania a prezentat Mi Smart Band 6, dezvoltat pe strategia Smartphone x AIoT, atât în China, cât și în piețele globale. De asemenea, un nou dispozitiv pentru casă a fost adăugat în ecosistemul global al brandului – Mi Smart Projector 2 Pro.

Ecran Full Screen Touch de 1.56 inchi

Dezvoltat pe baza stilului funcțional al modelelor anterioare, noul Mi Smart Band 6 a primit un upgrade al ecranului, care este acum AMOLED și are o dimensiune de 1,56 inchi. Ecranul oferă o rezoluție de 326 pixeli per inch și are o suprafață mai mare cu aproximativ 50% față de modelul anterior. Astfel, în timpul antrenamentelor, utilizatorii își pot verifica mai ușor și mai rapid indicii de performanță și notificările. De asemenea, ecranul poate fi personalizat cu peste 60 de teme diferite.

Moduri de antrenament extinse

Mi Smart Band 6 oferă de două ori mai multe opțiuni pentru fitness și are nu mai puțin de 30 de tipuri de exerciții. Utilizatorii se vor bucura mai mult de antrenamentele de la sală, fie că sunt intense sau ușoare, pot încerca diferite sporturi sau pot chiar să-l folosească în timpul activităților amuzante, precum zumba sau street dance. De asemenea, dispozitivul detectează automat 6 activități uzuale de fitness, pentru o monitorizare cât mai exactă a indicilor de performanță și înregistrarea acestora pe mai multe zile.

Funcții de monitorizare a sănătății

Mi Smart Band 6 le oferă utilizatorilor detalii zilnice despre sănătatea lor. Noul model are funcție de măsurare a nivelului de oxigen din sânge (SpO2), monitorizează exact ritmul cardiac, dar și ciclurile de somn, inclusiv cele de tip REM, sau calitatea respirației din timpul somnului. Produsul are și o funcție de monitorizare a nivelului de stres, dar și o funcție prin care utilizatorii sunt învățați să își regleze respirația, acoperind astfel toate detaliile legate de sănătate și stil de viață.

Mi Smart Band 6 este partenerul perfect pentru antrenamente. Bateria sa rezistă 14 zile cu o singură încărcare și se alimentează printr-un suport magnetic. Rezistent la apă până la 5 ATM, Mi Smart Band 6 poate fi utilizat și în bazin, la scufundări sau în timpul dușului. Dispozitivul are o curea ușoară și confortabilă, disponibilă în șase culori diferite.

Mi Smart Band 6 va fi disponibil pe canalele oficiale de vânzare Xiaomi, începând de la prețul recomandat de vânzare de 44,99 euro.