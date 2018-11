ROG Phone este disponibil în magazinele din România

telefoane Categoria: stiri Articol scris de Cristi

ROG Phone (ZS600KL) este disponibil în magazinele din România. Telefonul este optimizat pentru jocurile mobile și beneficiază de funcții și accesorii cu adevărat revoluționare. Cel mai puternic telefon al acestui sfârșit de an poate susține sesiuni intense de gaming fără să se încălzească grație unei soluții inovatoare de răcire.

ADN-ul ROG este adăugat la cea mai rapidă platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 845 octa-core la 2.96GHz, cu grafică optimizată Qualcomm Adreno 630 și 8GB memorie RAM. Telefonul depășește modelele concurente în ceea ce privește performanța, în timp ce ecranul AMOLED redă imagini la o rată de refresh de 90Hz și un timp de răspuns de 1ms pentru efecte vizuale HDR incredibile.

Sistemul unic de răcire GameCool 3D

Sistemul unic de răcire GameCool 3D este format dintr-o cameră de vapori, un radiator din cupru și plăci de carbon plasate pe circuitele integrate pentru obținerea unei eficiențe superioare. Accesoriul AeroActive, cu un ventilator integrat, are capacitatea să răcească suprafața telefonului cu până la 4,7 grade Celsius. Telefonul își menține frecvențele superioare de funcționare indiferent cât de mult se prelungește jocul și, totodată, îi oferă mai mult confort utilizatorului.

Optimizări pentru gaming și accesorii unice

Telefonul are trei senzori tactili ultrasonici Air Triggers și porturile amplasate pe lateral: doi dintre aceștia sunt proiectați pentru utilizarea în modul landscape și sunt programabili pentru a activa orice funcție sau acțiune care necesită în mod obișnuit o apăsare a ecranului. Al treilea senzor a fost proiectat pentru utilizare în modul portret.

Accesoriile unice, special concepute pentru ROG Phone, îmbunătățesc mai departe experiența de gaming.

Opționalul TwinView Dock transformă telefonul ROG într-o consolă cu două ecrane identice. Cel de al doilea ecran AMOLED, integrat în TwinView Dock, are diagonala de 6 inci și o rezoluție de 2160 x 1080 pixeli. Alături de acesta mai există alte două butoane fizice, motoare duale pentru răspuns haptic și o baterie suplimentară de 6000mAh.

Mobile Desktop Dock oferă posibilități de extensie fără precedent. Atunci când este conectat la un monitor extern 4K UHD 60Hz, mouse și tastatură, telefonul ROG devine un adevărat desktop PC pentru gaming, cu intrare gigabit LAN și ieșire S/PDIF pentru sistemul de sunet.

Controlerul Gamevice cu WiGig Dock, ce utilizează Wi-Fi 60GHz pentru gaming pe ecranele mari, complează un arsenal cu adevărat special. ROG Phone se metamorfozează într-o consolă portabilă cu un inventar complet pentru gaming. WiGig Dock dispune de tehnologia Wi-Fi 11ad, două joystick-uri analog, D-pad, butoane stânga-dreapta, butoane A, B, X, Y și L2, R2.

ASUS Professional Dock poate conecta smartphone-ul la televizor sau monitor pentru o experiență cinematică în jocuri, și veți putea partaja întreaga acțiune cu prietenii și familia. De asemenea, dispozitivul include o interfață de rețea pentru conexiuni rapide și stabile la Internet.

ROG Phone Case a fost proiectată pentru a oferi cel mai bun nivel de siguranță, protejând telefonul împotriva zgârieturilor, a loviturilor și a șocurilor. Aceasta protejează întregul telefon, fără a impiedica încărcarea sau funcționarea sistemului de iluminat AURA. De asemenea, nu ascunde niciodată designul futuristic foarte atrăgător al ROG Phone, astfel încât veți ieși întotdeauna în evidență.

Tehnologia ASUS HyperCharge încarcă rapid bateria fără supraîncălzire, oferind siguranță în utilizare și mai multă acțiune. ROG Phone nu numai că suportă încărcarea Quick Charge 4.0, dar utilizează un adaptor de alimentare ce include circuitul de monitorizare a încărcării. Acesta oferă mai multă putere (până la 20W) pentru o încărcare rapidă, sigură și flexibilă. Bineînțeles, puteți folosi, de asemenea, orice adaptor standard USB-C.

Preț și disponibilitate

ROG Phone (ZS600KL) este deja disponibil în România la prețuri ce pornesc de la 4300 Lei (cu TVA inclus) pentru versiunea cu 8GB memorie RAM, 128GB spațiu de stocare și soluția de răcire AeroActive.

Pachetul complet ROG Phone (telefonul cu stocare de 512GB, troller și cu toate accesoriile sale) va fi disponibil la o dată ulterioară, prețul fiind de aproximativ 9000 lei (TVA inclusiv).

, 10.0 out of 10 based on 1 rating