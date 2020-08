Telefonul de gaming ROG Phone 3 Strix Edition este disponibil în România

Noul telefon de gaming ASUS ROG Phone 3 Strix Edition (ZS661KS), prezentat recent pe plan internațional, este disponibil în stoc pe plan local. Cei care doresc să fie printre primii utilizatori ce pun mâna pe noul smartphone de gaming pot achiziționa telefonul prin intermediul magazinelor online specializate la un preț de aproximativ 3.999,99 Lei (taxe incluse).

Versiunea ROG Phone 3 Strix Edition, disponibilă în România, este echipată cu o platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB memorie RAM LPDDR5 și 256GB spațiu de stocare. ROG Phone 3 este un telefon compatibil cu rețelele 5G în toate versiunile sale, astfel că utilizatorii vor fi pregătiți pentru vitezele viitorului.

Ecranul AMOLED cu diagonala de 6,59 inchi este pur și simplu superb. Culorile sunt intense, vii și precise, având o acuratețe a culorii Delta-E < 1, precum și o latență de 25 de milisecunde la atingere. Ecranul nu numai că oferă imagini fascinante, dar are și o rată de refresh de 144 Hz fiind perfect pentru jocurile rapide.

Designul telefonului este centrat pe jocurile mobile, păstrând beneficiile versiunilor precedente la care sunt adăugate noi tehnologii. Intuitivul sistem AirTrigger 3 include acum un senzor de mișcare, în plus față de senzorii touch ultrasonici programabili, oferindu-le gamerilor și mai multe modalități de a controla acțiunea.

Telefonul ROG Phone 3 Strix Edition rulează sistemul de operare Android 10 cu noua interfață grafică ROG UI.

Software-ul de optimizare a performanțelor X Mode suportă acum ajustarea multiplilor parametri ai sistemului, făcând mai ușoară decât oricând dezlănțuirea puterii complete. Portul de încărcare montat pe lateral este foarte util atunci când folosim telefonul în modul peisaj, reîncărcarea baterie de 6000 mAh fiind mai ușor de realizat.

